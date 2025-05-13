Разрешено вырубать 25 кубов вместо 10: депутаты ослабили закон в НСО

Комитет Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике поддержал инициативу об увеличении объёмов древесины для жителей северных районов, чьи дома не подключены к центральному отоплению и газовым сетям. Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин предложил повысить предельные нормы заготовки до 25 кубометров для Кыштовского и Северного районов, где действующие нормативы (10 кубометров на жильё до 30 кв. м плюс 0,5 куб. м за каждый дополнительный квадратный метр, но не более 20 кубометров) оказались недостаточными.