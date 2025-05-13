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Разрешено вырубать 25 кубов вместо 10: депутаты ослабили закон в НСО

Законодательное собрание рассмотрело увеличение нормативов заготовки древесины для отопления.

Источник: Om1 Новосибирск

Комитет Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике поддержал инициативу об увеличении объёмов древесины для жителей северных районов, чьи дома не подключены к центральному отоплению и газовым сетям. Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин предложил повысить предельные нормы заготовки до 25 кубометров для Кыштовского и Северного районов, где действующие нормативы (10 кубометров на жильё до 30 кв. м плюс 0,5 куб. м за каждый дополнительный квадратный метр, но не более 20 кубометров) оказались недостаточными.

«Практика показала, что текущие нормативы не покрывают потребности жителей северных районов, где зимы особенно суровые», — пояснил Шестернин, отвечая на вопрос председателя комитета Дениса Субботина о доступности древесины.

Комитет единогласно поддержал внесение изменений в закон о нормативах заготовки древесины, и проект будет рассмотрен на июньской сессии Заксобрания в двух чтениях.