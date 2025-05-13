Минниханов провел переговоры с главой представительства Лиги арабских государств

Рустам Минниханов поблагодарил гостя за визит в республику и участие в мероприятиях форума. «Наш форум с каждым годом становится все интереснее и насыщеннее. Убежден, Ваше участие в нем и пребывание в Татарстане будет полезным и продуктивным», — отметил он.