Минниханов провел переговоры с главой представительства Лиги арабских государств

Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Переговоры состоялись в Казанском Кремле в рамках 16-го Международного экономического форума KazanForum.
Рустам Минниханов поблагодарил гостя за визит в республику и участие в мероприятиях форума. «Наш форум с каждым годом становится все интереснее и насыщеннее. Убежден, Ваше участие в нем и пребывание в Татарстане будет полезным и продуктивным», — отметил он.
Раис подчеркнул, что Татарстан придает большое значение сотрудничеству с исламским миром. В частности, республика выстраивает прочные связи с Организацией исламского сотрудничества. По словам Минниханова, товарооборот с государствами — членами ОИС достиг $8 млрд.
Глава Татарстана также обозначил высокий потенциал взаимодействия с Лигой арабских государств. «Нам есть что предложить партнерам из арабских стран», — заявил он.
Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, расширение взаимодействия в сфере исламских финансов, халяль-индустрии, а также гуманитарных и духовных проектов.
Лига арабских государств — региональная межправительственная организация, созданная в 1945 году. В нее входят 22 государства. Организация координирует политические действия стран-участниц, занимается укреплением связей между ними и отстаивает их независимость и суверенитет. Валид Хамид Шилтаг возглавляет московское представительство Лиги с 2024 года.