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Минниханов провел переговоры с главой представительства Лиги арабских государств

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главой представительства Лиги арабских государств в Москве Валидом Хамидом Шилтагом, который имеет статус чрезвычайного и полномочного посла.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Переговоры состоялись в Казанском Кремле в рамках 16-го Международного экономического форума KazanForum.

Рустам Минниханов поблагодарил гостя за визит в республику и участие в мероприятиях форума. «Наш форум с каждым годом становится все интереснее и насыщеннее. Убежден, Ваше участие в нем и пребывание в Татарстане будет полезным и продуктивным», — отметил он.

Раис подчеркнул, что Татарстан придает большое значение сотрудничеству с исламским миром. В частности, республика выстраивает прочные связи с Организацией исламского сотрудничества. По словам Минниханова, товарооборот с государствами — членами ОИС достиг $8 млрд.

Глава Татарстана также обозначил высокий потенциал взаимодействия с Лигой арабских государств. «Нам есть что предложить партнерам из арабских стран», — заявил он.

Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, расширение взаимодействия в сфере исламских финансов, халяль-индустрии, а также гуманитарных и духовных проектов.

Лига арабских государств — региональная межправительственная организация, созданная в 1945 году. В нее входят 22 государства. Организация координирует политические действия стран-участниц, занимается укреплением связей между ними и отстаивает их независимость и суверенитет. Валид Хамид Шилтаг возглавляет московское представительство Лиги с 2024 года.