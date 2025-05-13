WP узнала об угрозах безопасности от подаренного Катаром Трампу самолета

О передаче самолета Трампу семьей эмира Катара со ссылкой на источники сообщило 12 мая ABC News. Ожидалось, что о подарке будет объявлено на этой неделе, когда Трамп посетит Катар, однако высокопоставленный чиновник Белого дома отметил, что подарок не будет вручен в период пребывания Трампа в эмирате.
Президентский самолет имеет множество требований к безопасности, связи и обслуживанию, которые строго засекречены и зачастую являются дорогостоящими, пишет WP.
Бывший американский чиновник, знакомый с эксплуатацией Air Force One, назвал борт «летающим командным пунктом, защищенным от ядерного оружия».
Военно-воздушным силам США придется «вскрыть» и полностью перестроить катарский самолет, чтобы привести его в соответствие с требованиями безопасности, добавил он.
Бывший агент Секретной службы Пол Эклофф рассказал WP, что все президентские транспортные средства проходят тщательную проверку после того, как сходят с конвейера. По его словам, самолет, переданный в дар иностранным правительством, потребует еще более тщательного изучения.
Трамп в социальной сети Truth Social подтвердил, что Минобороны США получит в «подарок, бесплатно» «самолет Boeing 747 для временной замены старого “борта номер один”».
По словам источников ABC, юристы Белого дома подготовили документы для подтверждения, что «с юридической точки зрения» будет «допустимо» передать такой ценный подарок в дар при условии, что он будет передан в собственность президентской библиотеки Трампа до окончания срока его полномочий.