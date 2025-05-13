WP узнала об угрозах безопасности от подаренного Катаром Трампу самолета

О передаче самолета Трампу семьей эмира Катара со ссылкой на источники сообщило 12 мая ABC News. Ожидалось, что о подарке будет объявлено на этой неделе, когда Трамп посетит Катар, однако высокопоставленный чиновник Белого дома отметил, что подарок не будет вручен в период пребывания Трампа в эмирате.