Администрация Трампа лишит Гарвард грантов еще на $450 млн

Решение о прекращении грантов последовало спустя неделю после того, как Министерство образования США сообщило о том, что университет лишается всех новых грантов на исследовательскую деятельность, которые должны были предоставляться из федерального бюджета. Ранее Министерство образования США лишило заведение госфинансирования на сумму $2,2 млрд и $60 млн по контрактам. Также ведомство аннулировало два гранта на $2,7 млн.