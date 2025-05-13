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Андрей Бочаров принял участие в совещании с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин встретился с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В формате видеоконференции в совещании приняли участие представители различных регионов, включая Волгоградскую область.

Источник: РИА "Новости"

Волгоградскую область представляли губернатор Андрей Бочаров и председатель Совета регионального отделения «Деловой России» Роман Созаруков, а также члены Совета, региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей и представители Агентства инвестиционного развития.

Основным вопросом обсуждения стало обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурных изменений. «Деловая Россия» является одной из ключевых общественных организаций, объединяющих собственников и руководителей бизнеса в различных сферах, в том числе промышленности и высоких технологий.

В Волгоградской области активно ведется системная работа с предпринимательским сообществом и промышленными предприятиями. Для поддержки бизнеса разработан и постоянно обновляется комплекс мер, включающих финансовую, имущественную, информационную и консультационную помощь.