Андрей Бочаров принял участие в совещании с Владимиром Путиным

Волгоградскую область представляли губернатор Андрей Бочаров и председатель Совета регионального отделения «Деловой России» Роман Созаруков, а также члены Совета, региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей и представители Агентства инвестиционного развития.
Основным вопросом обсуждения стало обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурных изменений. «Деловая Россия» является одной из ключевых общественных организаций, объединяющих собственников и руководителей бизнеса в различных сферах, в том числе промышленности и высоких технологий.
В Волгоградской области активно ведется системная работа с предпринимательским сообществом и промышленными предприятиями. Для поддержки бизнеса разработан и постоянно обновляется комплекс мер, включающих финансовую, имущественную, информационную и консультационную помощь.