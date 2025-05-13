Андрей Бочаров принял участие в совещании с Владимиром Путиным

Основным вопросом обсуждения стало обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурных изменений. «Деловая Россия» является одной из ключевых общественных организаций, объединяющих собственников и руководителей бизнеса в различных сферах, в том числе промышленности и высоких технологий.