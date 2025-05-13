Зеленский заявил, что встретится с Эрдоганом 15 мая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, что 15 мая встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и надеется на переговоры с Путиным во время этого визита. При этом он отметил, что Киев не рассматривает возможность встречи представителей России и Украины в ином составе. Зеленский добавил, что встречи переговорных групп возможны в будущем, но, по мнению Зеленского, для этого нужно достичь договоренностей о прекращении огня.