США и Саудовская Аравия заключили соглашения на рекордные $600 млрд

Церемония подписания соглашений прошла в Эр-Рияде в присутствии президента США Дональда Трампа, прибывшего в Саудовскую Аравию с визитом 13 мая, и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Стороны договорились углубить стратегическое партнерство и обеспечить долгосрочное экономическое процветание.
Согласно договоренностям, саудовская компания DataVolt инвестирует около $20 млрд в строительство дата-центров и энергетической инфраструктуры на территории США. В свою очередь, американская корпорация GE Vernova поставит в Саудовскую Аравию газовые турбины и энергооборудование на $14,2 млрд.
14 мая президент США посетит Катар, 15 мая — ОАЭ. Это первая продолжительная зарубежная поездка господина Трампа с начала его второго президентского срока. Axios писал, что Дональд Трамп намерен заключить со странами Персидского залива сделку на $1 трлн.