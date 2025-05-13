США и Саудовская Аравия заключили соглашения на рекордные $600 млрд

Согласно договоренностям, саудовская компания DataVolt инвестирует около $20 млрд в строительство дата-центров и энергетической инфраструктуры на территории США. В свою очередь, американская корпорация GE Vernova поставит в Саудовскую Аравию газовые турбины и энергооборудование на $14,2 млрд.