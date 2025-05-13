Китай согласился открыть рынок для товаров из США, заявил Трамп

Китай и США оказались на пороге торговой войны после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20 процентов, а Пекин в ответ установил тарифы на ввоз американской агропродукции.