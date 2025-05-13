Китай согласился открыть рынок для товаров из США, заявил Трамп

«Мы достигли прорыва в переговорах с Китаем — отличная сделка. Китай согласился открыть рынок для Соединенных Штатов. Осталось согласовать детали», — отметил он.
Торговая сделка КНР и США.
Китай и США оказались на пороге торговой войны после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20 процентов, а Пекин в ответ установил тарифы на ввоз американской агропродукции.
Новый виток эскалации произошел после введения Штатами «взаимных» пошлин на импорт из других государств: ставка для Китая составила 54 процента, а затем была увеличена до 145. КНР, в свою очередь, увеличила пошлины для США до 125 процентов.
В прошлые выходные страны провели в Швейцарии переговоры на высоком уровне. По итогам встречи они заключили торговую сделку, договорившись отменить 115 процентов дополнительных пошлин.
Таким образом, Вашингтон снизит тарифы на китайские товары с 145 до 30 процентов, а Пекин на американские — с 125 до десяти.
Действовать торговый режим будет 90 дней начиная с 14 мая.