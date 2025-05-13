Последние зарубежные новости за 13 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Reuters узнал, кто представит США на переговорах в Стамбуле
Стив Уиткофф и Кит Келлог прибудут в Стамбул для наблюдения за переговорным процессом. Возможное участие Трампа в переговорах пока под вопросом и во многом зависит от того, решит ли Путин прибыть в Стамбул.
Handelsblatt: санкционные ультиматумы не работают против России
Москва не отреагировала на призыв к прекращению огня, и ЕС намерен согласовать новый, 17-й пакет санкций. По данным Handelsblatt, новый пакет мер окажется даже более мягким, чем предполагалось.
Bloomberg узнал, как Европа отреагировала на сделку США и Китая
План США и Китая по снижению тарифов дает надежду на сделку, но ЕС действует медленно. Министр финансов Франции заявил, что необходимо дальнейшее «разоружение».
Guardian: помощники Байдена пытались скрыть его состояние от подчиненных
По данным книги, на которую ссылается The Guardian, союзники Байдена с 2022 года замечали снижение его когнитивных способностей и старались скрыть это от сотрудников Белого дома и общественности.
Asia Times: турне Трампа по Персидскому заливу прояснит его отношения с Нетаньяху
Трамп начал четырехдневный визит в страны Персидского залива, чтобы укрепить экономическое и оборонное сотрудничество. Однако центральное место в повестке в Эр-Рияде займут вопросы, по которым Трамп и Нетаньяху все больше расходятся во мнениях.