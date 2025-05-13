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Последние зарубежные новости за 13 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 13 мая 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Reuters узнал, кто представит США на переговорах в Стамбуле

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Стив Уиткофф и Кит Келлог прибудут в Стамбул для наблюдения за переговорным процессом. Возможное участие Трампа в переговорах пока под вопросом и во многом зависит от того, решит ли Путин прибыть в Стамбул.

Handelsblatt: санкционные ультиматумы не работают против России

Москва не отреагировала на призыв к прекращению огня, и ЕС намерен согласовать новый, 17-й пакет санкций. По данным Handelsblatt, новый пакет мер окажется даже более мягким, чем предполагалось.

Bloomberg узнал, как Европа отреагировала на сделку США и Китая

Источник: AP 2024

План США и Китая по снижению тарифов дает надежду на сделку, но ЕС действует медленно. Министр финансов Франции заявил, что необходимо дальнейшее «разоружение».

Guardian: помощники Байдена пытались скрыть его состояние от подчиненных

По данным книги, на которую ссылается The Guardian, союзники Байдена с 2022 года замечали снижение его когнитивных способностей и старались скрыть это от сотрудников Белого дома и общественности.

Asia Times: турне Трампа по Персидскому заливу прояснит его отношения с Нетаньяху

Источник: Reuters

Трамп начал четырехдневный визит в страны Персидского залива, чтобы укрепить экономическое и оборонное сотрудничество. Однако центральное место в повестке в Эр-Рияде займут вопросы, по которым Трамп и Нетаньяху все больше расходятся во мнениях.