США пригрозили «самыми жесткими» санкциями против России

Российский президент Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил Киеву вернуться к прямым переговорам о мире, не исключив, что на них удастся договориться о новом, «реальном перемирии». Обсуждения можно возобновить в Стамбуле 15 мая «без предварительных условий» с целью выхода «на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», подчеркнул он. По словам Путина, их целью станет «устранение первопричин конфликта».