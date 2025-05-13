США пригрозили «самыми жесткими» санкциями против России

Новые санкции, которые США готовы ввести против России при отсутствии прогресса в урегулировании украинского кризиса, могут оказаться наиболее жесткими из всех, введенных ранее. Об этом заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.
Так он ответил на вопрос о вероятных действиях Вашингтона на случай отсутствия прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Журналистка спрашивала о реакции США на решение Москвы не подтверждать 30-дневное перемирие, которое с 12 мая предлагал начать президент Украины Владимир Зеленский.
«Это могут быть значительные санкции. Эти санкции очень серьезны. Они жестче, чем мы когда-либо видели», — сказал спецпосланник.
Речь идет, в частности, о санкциях против Банка России и перевозчиков российской нефти, уточнил Келлог.
Зеленский, повторяя предложение о 30-дневном перемирии 8 мая, анонсировал «новости» по поводу санкций против России.
Российский президент Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил Киеву вернуться к прямым переговорам о мире, не исключив, что на них удастся договориться о новом, «реальном перемирии». Обсуждения можно возобновить в Стамбуле 15 мая «без предварительных условий» с целью выхода «на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», подчеркнул он. По словам Путина, их целью станет «устранение первопричин конфликта».
В Кремле анонсировали визит российской делегации в Турцию, однако ее состав пока не назвали. Зеленский заявил, что «лично» будет ждать Путина на этих переговорах.
Президент России Владимир Путин ранее, комментируя инициативу о длительном перемирии, перечислил ряд вопросов к ней. В частности, Москву интересует, будут ли продолжаться в это время поставки оружия Киеву, мобилизация и обучение украинских солдат. 30-дневное перемирие даст Украине передышку и возможность перевооружиться, говорили в Кремле, объясняя свою позицию.
Президент США Дональд Трамп допускал, что прилетит в Турцию на эти переговоры, если «посчитает это полезным». Он также грозил отказом Вашингтона от роли посредника в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта.