Как идет подготовка к встрече РФ и Украины в Стамбуле

Напомним, возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные в 2022 году, российский президент предложил в конце прошлой недели. Однако он не стал конкретизировать, намерен ли сам приехать в Турцию или российскую делегацию возглавит кто-то другой. Между тем 13 мая ряд российских и украинских Telegram-каналов со ссылкой на оппозиционное издание, которое, в свою очередь, сослалось на источник, близкий к ФСО, сообщили, что делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, а Владимир Путин туда не полетит.