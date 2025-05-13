В пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подраздел
Орбан обвинил Киев в попытке сорвать голосование по членству Украины в ЕС
БУДАПЕШТ, 13 мая — РИА Новости. Шпионский скандал является операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.