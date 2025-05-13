Орбан обвинил Киев в попытке сорвать голосование по членству Украины в ЕС

В пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подраздел