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Орбан обвинил Киев в попытке сорвать голосование по членству Украины в ЕС

БУДАПЕШТ, 13 мая — РИА Новости. Шпионский скандал является операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Источник: Reuters

В пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подраздел