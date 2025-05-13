Моди: российские системы С-400 сыграли важную роль в конфликте с Пакистаном

«Помимо живой силы, координация действий техники в операции “Синдур” также была фантастической. Будь то традиционная индийская система противовоздушной обороны, которая была свидетелем нескольких сражений, или наши платформы, [разработанные в рамках программы] “Сделано в Индии”, такие как Akash, — все они получили беспрецедентно мощную поддержку современной системы обороны, такой как С-400. Надежное оборонное прикрытие стало отличительной чертой Индии», — отметил Моди.