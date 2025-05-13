Израиль попытался ликвидировать главу военного крыла ХАМАС на юге Газы

«По имеющимся оценкам, лидер ХАМАС находился в подземном помещении, подвергшемся нападению, под Европейской больницей на юге сектора Газа», — говорится в заявлении.
Отмечается, что гибель Синвара пока не подтверждена.
Мухаммад Синвар возглавил ХАМАС после ликвидации Израилем его брата и бывшего лидера организации Яхьи Синвара, убитого в октябре прошлого года на юге анклава.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.