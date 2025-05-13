Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: делегация РФ будет ждать украинских представителей в Стамбуле 15 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российская делегация в четверг будет в Стамбуле и будет ждать там украинскую сторону. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«Мы оцениваем только заявления президента [РФ Владимира] Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону», — сказал Песков, отвечая на вопрос Зарубина по поводу заявлений Владимира Зеленского о желании встретиться с российским лидером.

Песков также уточнил, что состав российской делегации будет раскрыт тогда, когда будут соответствующие указания президента.

Ранее Зеленский подтвердил, что 15 мая будет в Турции, где у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он также уточнил, что рассчитывает на встречу с Путиным в Анкаре или в Стамбуле.