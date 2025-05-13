Песков: делегация РФ будет ждать украинских представителей в Стамбуле 15 мая

Ранее Зеленский подтвердил, что 15 мая будет в Турции, где у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он также уточнил, что рассчитывает на встречу с Путиным в Анкаре или в Стамбуле.