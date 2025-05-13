Опрос: возможные переговоры России и Украины в Стамбуле

Состав делегаций на переговорах официально пока не объявлен. Владимир Зеленский заявляет, что готов лично участвовать в переговорах с Владимиром Путиным. Формат встречи и участие глав государств с обеих сторон пока не подтверждены. Присутствие Дональда Трампа на переговорах в Стамбуле активно обсуждается в СМИ, однако заявление о его точном присутствии на переговорах отсутствует.