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Опрос: возможные переговоры России и Украины в Стамбуле

Редакция Новостей Mail интересуется мнением читателей о предстоящих переговорах России и Украины 15 мая в Стамбуле.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Встреча назначена на 15 мая и должна пройти в Стамбуле.

Изначально президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам только при условии взаимного прекращения огня сроком на 30 дней, начиная с 12 мая. Президент США Дональд Трамп призвал начать переговоры как можно быстрее и без дополнительных условий, чтобы достичь договоренностей в кратчайшие сроки. После этого украинская сторона согласилась участвовать во встрече в Стамбуле 15 мая.

Состав делегаций на переговорах официально пока не объявлен. Владимир Зеленский заявляет, что готов лично участвовать в переговорах с Владимиром Путиным. Формат встречи и участие глав государств с обеих сторон пока не подтверждены. Присутствие Дональда Трампа на переговорах в Стамбуле активно обсуждается в СМИ, однако заявление о его точном присутствии на переговорах отсутствует.

Повестка переговоров также публично не озвучена, однако ожидается, что она может включать вопросы безопасности, статуса территорий и возможные условия перемирия.