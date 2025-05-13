Трамп пригрозил лишить Иран возможности торговать нефтью

«Если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь и продолжит нападать на своих соседей, тогда у нас не останется другого выбора, кроме как оказать массированное максимальное давление, доведя экспорт иранской нефти до нуля, как я уже делал раньше. Как вы знаете, они были практически банкротом из-за того, что я сделал», — пригрозил Трамп.