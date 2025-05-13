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«Уничтожители свободы слова»: Захарова возмутилась действиями НАТО в отношении российских журналистов

Мария Захарова заявила, что НАТО уничтожает свободу слова.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала неприятную ситуацию, возникшую с аккредитацией российских информационных агентств (ТАСС и РИА Новости) на неформальную министерскую встречу МИД в Анталье.

Так как место действия — Турция, журналистам необходимо получить аккредитацию непосредственно в Североатлантическом альянсе (раз уж Стамбул — часть НАТО). Однако блок отказался выдать разрешение российским СМИ присутствовать на этой встрече, тогда как другим агентствам, газетам и телеканалам такой доступ был предоставлен.

«Уничтожители свободы слова», — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя действия НАТО в отношении российских журналистов.

Ранее KP.RU сообщил, что Захарова анонсировала адекватный ответ России на закрытие её консульства Польшей в Кракове.