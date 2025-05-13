«Уничтожители свободы слова»: Захарова возмутилась действиями НАТО в отношении российских журналистов

Так как место действия — Турция, журналистам необходимо получить аккредитацию непосредственно в Североатлантическом альянсе (раз уж Стамбул — часть НАТО). Однако блок отказался выдать разрешение российским СМИ присутствовать на этой встрече, тогда как другим агентствам, газетам и телеканалам такой доступ был предоставлен.