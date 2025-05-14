Губернатор поручил решить проблемы с очередями в Самарском онкодиспансере

В правительстве Самарской области 12 мая состоялось очередное заседание. На нем губернатор Вячеслав Федорищев спросил у министра здравоохранения Андрея Орлова, какие меры предпринимают для ликвидации очередей в онкодиспансере. Жители много раз жаловались, что им приходится много времени проводить в очередях, в прошлом году из-за этого инициировали проверку. Позже в онкодиспансере предприняли меры, чтобы улучшить работу регистратуры.
Андрей Орлов рассказал, что сейчас в учреждения третьего уровня можно записаться через единую систему в тестовом режиме. Также, по словам министра, недочеты системы электронной записи будут устранять вместе с профильными специалистами.
На заседании обсудили и обеспечение онкобольных лекарствами. Региональный министр здравоохранения рассказал, что контракты на их поставку уже заключили, а на эти цели дополнительно выделили 1,2 миллиардов рублей.