Губернатор поручил решить проблемы с очередями в Самарском онкодиспансере

В правительстве Самарской области 12 мая состоялось очередное заседание. На нем губернатор Вячеслав Федорищев спросил у министра здравоохранения Андрея Орлова, какие меры предпринимают для ликвидации очередей в онкодиспансере. Жители много раз жаловались, что им приходится много времени проводить в очередях, в прошлом году из-за этого инициировали проверку. Позже в онкодиспансере предприняли меры, чтобы улучшить работу регистратуры.