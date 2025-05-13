Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала страны НАТО уничтожителями свободы слова

Дипломат прокомментировала даные о том, что НАТО отказала российским информагентствам ТАСС и РИА в аккредитации на неформальную встречу глав МИД в Анталье.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала страны НАТО уничтожителями свободы слова. Так дипломат прокомментировала даные о том, что НАТО отказала российским информагентствам ТАСС и РИА в аккредитации на неформальную встречу глав МИД в Анталье.

«Уничтожители свободы слова», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает готовиться к переговорам с Украиной, которые должны состояться в четверг, 15 мая, в Стамбуле.

Напомним, возобновить прямые контакты РФ и Украины в Стамбуле Путин предложил на прошлой неделе. Соединенные Штаты приветствовали этот шаг. Зеленский позже заявил о готовности вести прямые переговоры с главой РФ и сказал, что будет ждать его в Турции. В Кремле отказались комментировать инициативу о личной встрече лидеров.