Захарова назвала страны НАТО уничтожителями свободы слова

Напомним, возобновить прямые контакты РФ и Украины в Стамбуле Путин предложил на прошлой неделе. Соединенные Штаты приветствовали этот шаг. Зеленский позже заявил о готовности вести прямые переговоры с главой РФ и сказал, что будет ждать его в Турции. В Кремле отказались комментировать инициативу о личной встрече лидеров.