Захарова назвала страны НАТО уничтожителями свободы слова

«Уничтожители свободы слова», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает готовиться к переговорам с Украиной, которые должны состояться в четверг, 15 мая, в Стамбуле.
Напомним, возобновить прямые контакты РФ и Украины в Стамбуле Путин предложил на прошлой неделе. Соединенные Штаты приветствовали этот шаг. Зеленский позже заявил о готовности вести прямые переговоры с главой РФ и сказал, что будет ждать его в Турции. В Кремле отказались комментировать инициативу о личной встрече лидеров.