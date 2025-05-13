Абрамовича заметили на совещании в Кремле. Фото

Причины визита Романа Абрамовича в Кремль на данный момент официально не раскрываются. Некоторые аналитики высказывают предположение, что предприниматель может быть причастен к планирующимся переговорам России в Турции, однако никаких подтверждений этой информации нет. Сам Абрамович пока не комментировал свое присутствие на заседании и цель визита в Москву.