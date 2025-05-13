Абрамовича заметили на совещании в Кремле. Фото

Абрамович посетил встречу попечительского совета Большого и Мариинского театров.
Бизнесмен Роман Абрамович был замечен на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров, которое прошло в Кремле 13 мая. Об этом сообщил журналист URA.RU, предоставив соответствующие фотографии с мероприятия.
«Абрамович поздоровался с [главой Центробанка РФ Эльвирой] Набиуллиной и помахал кому-то с противоположной стороны стола. Вероятнее всего [мэру Москвы Сергею] Собянину или [губернатору Санкт-Петербурга Александру] Беглову», — пишет telegram-канал «Вы слушали Маяк». Там же было опубликовано видео, на котором видно, как бизнесмен здоровается с министром финансов Антоном Силуановым.
Причины визита Романа Абрамовича в Кремль на данный момент официально не раскрываются. Некоторые аналитики высказывают предположение, что предприниматель может быть причастен к планирующимся переговорам России в Турции, однако никаких подтверждений этой информации нет. Сам Абрамович пока не комментировал свое присутствие на заседании и цель визита в Москву.
Роман Абрамович является членом попечительского совета Большого театра с 2013 года. Кроме него в нем также состоят глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов, глава РЖД Олег Белозеров и другие.
Абрамовича заметили в Кремле на встрече попечителей Большого и Мариинского театровФото: Роман Наумов © URA.RU.