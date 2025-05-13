Келлог: США введут жесткие санкции против РФ, если не будет прогресса по Украине

Спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что США надеются на приезд президента России Владимира Путина на переговоры в Стамбул 15 мая. В этом случае, по словам Келлога, в Турцию приедет и американский лидер Дональд Трамп. Чиновник также рассказал, что у Вашингтона есть список тем, по которым США планируют вести переговоры, и пригрозил России «самыми жесткими» санкциями, если прогресс не будет достигнут. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле, но отказался раскрыть ее состав.