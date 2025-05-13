В Эр-Рияде к приезду Трампа установили передвижной McDonald’s

В Эр-Рияде у медиацентра около Королевского дворца специально к приезду главы США Дональда Трампа установили передвижной McDonald s. Он будет следовать за американским лидером во время его пребывания в Саудовской Аравии, передает The Guardian.
По словам журналистов, это полноценная точка быстрого питания, которая установлена на борту большого грузовика. Такая инициатива стала частью так называемого «помпезного приема», организованного саудовскими чиновниками в честь президента США.
Напомним, 20 октября 2024 года в период своей предвыборной кампании Трамп посетил один из ресторанов McDonald s в Фистервиле. Там он надел фартук и самостоятельно приготовил картофель фри. Кроме того, он оплатил несколько заказов для посетителей заведения. Американский лидер выразил удовлетворение своей работой в McDonald s и не исключил возможности повторения подобного опыта в будущем.
13 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом после вступления в должность президента США. Согласно запланированному графику, 14 мая он посетит Катар, а на следующий день — Объединенные Арабские Эмираты.