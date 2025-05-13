В Эр-Рияде к приезду Трампа установили передвижной McDonald’s

Напомним, 20 октября 2024 года в период своей предвыборной кампании Трамп посетил один из ресторанов McDonald s в Фистервиле. Там он надел фартук и самостоятельно приготовил картофель фри. Кроме того, он оплатил несколько заказов для посетителей заведения. Американский лидер выразил удовлетворение своей работой в McDonald s и не исключил возможности повторения подобного опыта в будущем.