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Глава РФПИ Дмитриев ушел от ответа на вопрос об участии в переговорах в Стамбуле

Кирилл Дмитриев не стал комментировать вопрос об участии в возможных переговорах по Украине в Турции.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ушел от ответа на вопрос о возможном участии в переговорах в Стамбуле 15 мая.

«Не комментирую», — заявил Дмитриев в беседе с РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщал KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что делегация России будет ждать представителей Украины 15 мая в Стамбуле. При этом состав делегации РФ будет объявлен только после соответствующего указа главы государства Владимира Путина.

Как сообщал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, переговоры Москвы и Киева в Стамбуле охватят вопросы устойчивого мира и урегулирования конфликта на Украине.