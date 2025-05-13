Глава РФПИ Дмитриев ушел от ответа на вопрос об участии в переговорах в Стамбуле

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ушел от ответа на вопрос о возможном участии в переговорах в Стамбуле 15 мая.
«Не комментирую», — заявил Дмитриев в беседе с РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщал KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что делегация России будет ждать представителей Украины 15 мая в Стамбуле. При этом состав делегации РФ будет объявлен только после соответствующего указа главы государства Владимира Путина.
Как сообщал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, переговоры Москвы и Киева в Стамбуле охватят вопросы устойчивого мира и урегулирования конфликта на Украине.