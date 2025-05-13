Глава РФПИ Дмитриев ушел от ответа на вопрос об участии в переговорах в Стамбуле

Как сообщал KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что делегация России будет ждать представителей Украины 15 мая в Стамбуле. При этом состав делегации РФ будет объявлен только после соответствующего указа главы государства Владимира Путина.