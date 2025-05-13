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Дмитриев не прокомментировал возможное участие в переговорах в Стамбуле

Кремль пока не раскрывает состав делегации от России.

Источник: Аргументы и факты

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сказал, что не станет давать комментарии по поводу возможности своего участия в переговорах РФ и Украины, которые могут состояться в Стамбуле 15 мая.

«Не комментирую», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не раскрывает состав делегации от России. Он также добавил, что российская сторона будет ждать в четверг в Стамбуле представителей Киева.