Дмитриев не прокомментировал возможное участие в переговорах в Стамбуле

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сказал, что не станет давать комментарии по поводу возможности своего участия в переговорах РФ и Украины, которые могут состояться в Стамбуле 15 мая.
«Не комментирую», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не раскрывает состав делегации от России. Он также добавил, что российская сторона будет ждать в четверг в Стамбуле представителей Киева.