Дмитриев не прокомментировал возможное участие в переговорах в Стамбуле

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сказал, что не станет давать комментарии по поводу возможности своего участия в переговорах РФ и Украины, которые могут состояться в Стамбуле 15 мая.