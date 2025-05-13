Состоятся ли переговоры России и Украины в Стамбуле: главное на 13 мая

Главным итогом мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стало предложение Путина Украине возобновить переговоры в Стамбуле 15 мая. Президент России заявил, что переговоры могут состояться без предварительных условий, а дальнейшие шаги зависят от Украины.
Песков: делегация РФ будет ждать украинских представителей в Стамбуле 15 мая
Песков заявил, что российская делегация прибудет в Стамбул в четверг и будет ожидать украинскую сторону. Состав делегации раскроют по распоряжению президента Путина.
В МИД РФ назвали тему возможных переговоров с Киевом в Стамбуле
Россия готова к серьезным переговорам по Украине, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность, заявили в МИД РФ. По словам замглавы ведомства Рябкова, обсуждаться будет устойчивое урегулирование с учетом новых территориальных реалий.
Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным
Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в Анкаре или Стамбуле и не рассматривает альтернативные форматы. Он также сообщил о запланированной встрече с Эрдоганом 15 мая.
Трамп анонсировал визит Рубио на переговоры в Стамбул
Китай и Бразилия приветствуют предложение Путина о мирных переговорах по Украине
Пекин и Бразилиа приветствуют предложение России и позитивные сигналы от Украины, говорится в совместном заявлении по итогам визита Лулы да Силвы в КНР. Обе страны считают прямой диалог единственным выходом из конфликта.