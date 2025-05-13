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Состоятся ли переговоры России и Украины в Стамбуле: главное на 13 мая

Редакция Новостей Mail собрала главные заявления мировых лидеров о планируемых переговорах России с Украиной 15 мая 2025 года в Стамбуле.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Главным итогом мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стало предложение Путина Украине возобновить переговоры в Стамбуле 15 мая. Президент России заявил, что переговоры могут состояться без предварительных условий, а дальнейшие шаги зависят от Украины.

Песков: делегация РФ будет ждать украинских представителей в Стамбуле 15 мая

Песков заявил, что российская делегация прибудет в Стамбул в четверг и будет ожидать украинскую сторону. Состав делегации раскроют по распоряжению президента Путина.

В МИД РФ назвали тему возможных переговоров с Киевом в Стамбуле

Россия готова к серьезным переговорам по Украине, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность, заявили в МИД РФ. По словам замглавы ведомства Рябкова, обсуждаться будет устойчивое урегулирование с учетом новых территориальных реалий.

Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным

Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в Анкаре или Стамбуле и не рассматривает альтернативные форматы. Он также сообщил о запланированной встрече с Эрдоганом 15 мая.

Трамп анонсировал визит Рубио на переговоры в Стамбул

Трамп заявил, что делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Прибытие Трампа зависит от участия Путина, подчеркнул спецпосланник американского лидера Келлог. В повестке возможных переговоров — вопросы территорий, статуса Запорожской АЭС, Днепра и выхода Украины к Черному морю.

Китай и Бразилия приветствуют предложение Путина о мирных переговорах по Украине

Пекин и Бразилиа приветствуют предложение России и позитивные сигналы от Украины, говорится в совместном заявлении по итогам визита Лулы да Силвы в КНР. Обе страны считают прямой диалог единственным выходом из конфликта.