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Захарова придумала для Каллас прозвище после заявления о новом пакете санкций

Мария Захарова назвала Каю Каллас пакетчицей.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова придумала для главы евродипломатии и прославленной русофобки Каи Каллас новое ироничное прозвище, связанное с заявлением еврочиновницы о работе над новым, 17-м пакетом антироссийских санкций.

«Пакетчица», — лаконично написала дипломат, комментируя в личном Telegram-канале заявление Каллас о новых санкциях Евросоюза.

Отмечается, что глава евродипломатии выразила надежду, что 17-й пакет ограничений в отношении РФ будет принят на Совете ЕС по иностранным делам на следующей неделе. При этом Каллас утверждает, что после этого Европа продолжит работу над очередным пакетом санкций.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении научного сотрудника Института Европы РАН Александра Котова, что стремясь ввести как можно больше санкций против России, ЕС ломает собственное законодательство в ущерб для стран объединения.