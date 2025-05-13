Захарова придумала для Каллас прозвище после заявления о новом пакете санкций

Отмечается, что глава евродипломатии выразила надежду, что 17-й пакет ограничений в отношении РФ будет принят на Совете ЕС по иностранным делам на следующей неделе. При этом Каллас утверждает, что после этого Европа продолжит работу над очередным пакетом санкций.