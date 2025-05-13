Захарова придумала для Каллас прозвище после заявления о новом пакете санкций

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова придумала для главы евродипломатии и прославленной русофобки Каи Каллас новое ироничное прозвище, связанное с заявлением еврочиновницы о работе над новым, 17-м пакетом антироссийских санкций.
«Пакетчица», — лаконично написала дипломат, комментируя в личном Telegram-канале заявление Каллас о новых санкциях Евросоюза.
Отмечается, что глава евродипломатии выразила надежду, что 17-й пакет ограничений в отношении РФ будет принят на Совете ЕС по иностранным делам на следующей неделе. При этом Каллас утверждает, что после этого Европа продолжит работу над очередным пакетом санкций.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении научного сотрудника Института Европы РАН Александра Котова, что стремясь ввести как можно больше санкций против России, ЕС ломает собственное законодательство в ущерб для стран объединения.