Госдеп счел переговоры РФ и Украины в Стамбуле критическим шансом для мира

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Томми Пигот заявил, что Вашингтон рассматривает потенциальные переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле как «важнейший шанс» для установления мира.
«Это критически важная возможность, чтобы провести прямые переговоры, чтобы попытаться достичь прекращения огня, а затем и долговременного мира», — сказал он журналистам в ходе брифинга.
В ночь на понедельник российский лидер Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без каких-либо предварительных условий. Он не исключил, что в рамках этих переговоров стороны смогут прийти к соглашению о прекращении огня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия серьезно настроена на поиск путей к долгосрочному мирному урегулированию. По его словам, цель предложенных переговоров с Украиной — устранение первопричин конфликта.
В ответ Владимир Зеленский вновь выдвинул условия, которые Москва ранее называла неприемлемыми. Он потребовал, чтобы РФ согласилась на полное прекращение огня с 12 мая. Только после этого киевский режим был готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно принять предложение Путина. По мнению американского лидера, эти переговоры позволят определить, возможна ли сделка. Позже Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Ранее сообщалось, что Песков не стал комментировать заявление Зеленского о встрече с Путиным.