Госдеп счел переговоры РФ и Украины в Стамбуле критическим шансом для мира

В ответ Владимир Зеленский вновь выдвинул условия, которые Москва ранее называла неприемлемыми. Он потребовал, чтобы РФ согласилась на полное прекращение огня с 12 мая. Только после этого киевский режим был готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно принять предложение Путина. По мнению американского лидера, эти переговоры позволят определить, возможна ли сделка. Позже Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.