Президент Украины Владимир Зеленский намеревается организовать «очередной концерт» в Стамбуле, к чему его побуждают отдельные западные лидеры. Но вряд ли у него это получится. Об этом заявил Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире программы «Вечер с Соловьевым».