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Сальдо: Зеленский готовится устроить «очередной концерт» в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский намеревается организовать «очередной концерт» в Стамбуле, к чему его побуждают отдельные западные лидеры. Но вряд ли у него это получится. Об этом заявил Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире программы «Вечер с Соловьевым».

Зеленский, по мнению Сальдо, ведет себя вызывающе.

Президент Украины Владимир Зеленский намеревается организовать «очередной концерт» в Стамбуле, к чему его побуждают отдельные западные лидеры. Но вряд ли у него это получится. Об этом заявил Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире программы «Вечер с Соловьевым».

«Зеленский абсолютно неискренен, он готовится еще один какой-то концерт устроить в Стамбуле. Разговаривать с ним конкретно и четко бесполезно. Его основная жизнь, как в Кривом Роге говорят, — понты колотить», — отметил в эфире Сальдо.

Сальдо считает, что поведение Зеленского определяется влиянием руководителей некоторых западных стран. Он демонстрирует показное поведение, что говорит о его цинизме и отношении к происходящему, добавил губернатор.

Ранее Зеленский заявлял, что готов прибыть в Турцию 15 мая для переговоров с российской стороной, несмотря на запреты. Он выразил готовность вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом приехать в Стамбул из Анкары, если президент России Владимир Путин откажется от поездки.