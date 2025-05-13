Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен устроить очередной «концерт» в Стамбуле, однако на этот раз его планы могут не осуществиться, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Все эти закидоны, которые Зеленский сейчас делает, не по чину, не по Сеньке шапка. Он абсолютно неискренен, он готовится еще один какой-то концерт устроить в Стамбуле», — сказал он в телепрограмме «Вечер с Соловьевым».
Сальдо считает, что бесполезно вести разговоры с Зеленским «конкретно и четко», так как основная его цель «понты колотить». При этом все действия Зеленский осуществляет с подачи руководителей отдельных стран Запада, предположил губернатор.
Он также отметил, что Россия сильна тем, что даже в сложное время заботится в первую очередь о людях и о будущем.
«А чем силен Зеленский? Тем что он понтуется и рассказывает, как он будет выкобениваться перед президентом России. Он показывает цинизм и отношение к происходящему», — сказал Сальдо.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые контакты РФ и Украины в Стамбуле. Соединенные Штаты поприветствовали этот шаг. Зеленский позже заявил, что будет ждать главу РФ в Турции. В Кремле отказались комментировать инициативу о личной встрече лидеров.
Отметим, ранее Зеленский устроил «концерт» во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. 28 февраля в Овальном кабинете планировалось подписание соглашения о редкоземельных металлах, однако переговоры переросли в словесную перепалку. СМИ сообщили, что в итоге лидер США выдворил главу киевского режима из Белого дома, и сделка по ресурсам оказалась сорвана.