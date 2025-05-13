Сальдо: Зеленский готовит очередной «концерт» в Стамбуле

«Все эти закидоны, которые Зеленский сейчас делает, не по чину, не по Сеньке шапка. Он абсолютно неискренен, он готовится еще один какой-то концерт устроить в Стамбуле», — сказал он в телепрограмме «Вечер с Соловьевым».