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Ермак и Рубио обсудили возможные переговоры с Россией в Стамбуле

Глава офиса украинского президента подтвердил, что Зеленский готов приехать в Турцию.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба офиса Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

В ходе беседы Ермак подтвердил готовность Владимира Зеленского прибыть на переговоры в турецкий Стамбул.

В сообщении также говорится, что Киев заинтересован в полном и безусловном прекращении огня.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Рубио и другие представители США полетят на переговоры в Турцию.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва готова вести переговоры по Украине серьёзно и ответственно, однако киевских политиков отличает недоговороспособность.