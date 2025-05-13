Ермак и Рубио обсудили возможные переговоры с Россией в Стамбуле

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба офиса Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.
В ходе беседы Ермак подтвердил готовность Владимира Зеленского прибыть на переговоры в турецкий Стамбул.
В сообщении также говорится, что Киев заинтересован в полном и безусловном прекращении огня.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Рубио и другие представители США полетят на переговоры в Турцию.
Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва готова вести переговоры по Украине серьёзно и ответственно, однако киевских политиков отличает недоговороспособность.