Макрон не исключил введения США и ЕС новых санкций против России

Французский лидер Эммануэль Макрон допустил вероятность того, что Европейский союз совместно с Соединенными Штатами в скором времени могут принять решение о введении дополнительных санкций в отношении России. По его словам, новые экономические ограничения могут затронуть как финансовый сектор, так и сферу углеводородов.