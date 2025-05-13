Макрон не исключил введения США и ЕС новых санкций против России

Французский лидер Эммануэль Макрон допустил вероятность того, что Европейский союз совместно с Соединенными Штатами в скором времени могут принять решение о введении дополнительных санкций в отношении России. По его словам, новые экономические ограничения могут затронуть как финансовый сектор, так и сферу углеводородов.
Макрон ответил утвердительно, отвечая на вопрос журналиста TF1 о возможности введения Западом новых санкций против РФ.
Он подчеркнул, что ЕС и США рассматривают возможность введения в ближайшие дни новых ограничений в отношении России, которые могут быть направлены против энергетического сектора и финансовых организаций.
Ранее спецпредставитель американского лидера по Украине Кит Келлог пригрозил Москве самыми жесткими санкциями Соединенных Штатов.