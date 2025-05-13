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Захарова одним словом прокомментировала планы Каллас о новых санкциях для РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы руководителя дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас о вводе нового пакета санкций против России. Своими мыслями Захарова поделилась во вторник, 13 мая, в своем блоге.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы руководителя дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас о вводе нового пакета санкций против России. Своими мыслями Захарова поделилась во вторник, 13 мая, в своем блоге.

— Пакетчица, — написала Мария Захарова в Telegram-канале.

По данным СМИ, в рамках разработки 17-го пакета антироссийских санкций Евросоюз (ЕС) планирует ввести ограничения в отношении «Сургутнефтегаза», страховой компании ВСК и дубайского подразделения «Лукойла», LITASCO Middle East. В объединении санкции в отношении LITASCO Middle East аргументировали тем, что компания способствует расширению так называемого российского теневого флота. Всего ограничительные меры затронут около 150 судов и примерно 60 физических лиц.

Также появилась информация о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили возможность блокировки газопровода «Северный поток — 2» в качестве меры против России, если она не согласится на предложенное Западом 30-дневное перемирие с Киевом.