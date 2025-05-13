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МИД: Россия не будет признавать решение совета ИКАО по МН17

В ведомстве данное решение назвали нелигитимным.

Источник: Аргументы и факты

Россия не намерена признавать обвинительное решение Совета ИКАО по делу малайзийского Boeing, оно является нелегитимным. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«РФ не причастна к крушению рейса малайзийского Boeing», — заявили в МИД.

В сообщении ведомств отмечается, что все выводы организованного Голландией расследования основаны на показаниях анонимных свидетелей, а также на данных сомнительного происхождения и материалах, переданных заинтересованной стороной — Службой безопасности Украины.

Ранее посольство России в Нидерландах заявило, что высокая политизация дела о крушении рейса MH17 на территории Донбасса в 2014 году не позволила провести тщательные и независимые международные расследования произошедшей трагедии.

В дипломатическом ведомстве с сожалением констатировали, что истинные обстоятельства трагедии к настоящему времени так и не были установлены.