МИД: Россия не будет признавать решение совета ИКАО по МН17

Россия не намерена признавать обвинительное решение Совета ИКАО по делу малайзийского Boeing, оно является нелегитимным. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«РФ не причастна к крушению рейса малайзийского Boeing», — заявили в МИД.
В сообщении ведомств отмечается, что все выводы организованного Голландией расследования основаны на показаниях анонимных свидетелей, а также на данных сомнительного происхождения и материалах, переданных заинтересованной стороной — Службой безопасности Украины.
Ранее посольство России в Нидерландах заявило, что высокая политизация дела о крушении рейса MH17 на территории Донбасса в 2014 году не позволила провести тщательные и независимые международные расследования произошедшей трагедии.
В дипломатическом ведомстве с сожалением констатировали, что истинные обстоятельства трагедии к настоящему времени так и не были установлены.