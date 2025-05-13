В МИД России прокомментировали решение Совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации) относительно крушения в 2014 году малайзийского Boeing 777 (Malaysia Airlines), выполнявшего рейс MH17. В ведомстве заявили о непричастности России к этой катастрофе и опровергли решение ИКАО признать РФ ответственной за крушение пассажирского самолета.
«Россия не станет признавать решение совета, оно нелегитимно, противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и его собственным правилам процедуры. В отличие от ангажированного большинства в совете, Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы», — отдельно отметили в дипведомстве.
В МИД подчеркнули, что утверждения Австралии и Нидерландов об обратном абсолютно не соответствуют действительности, а настоящим и главным виновником трагедии является киевский режим. Причем Россия предоставила все доказательства этого, однако в ИКАО их проигнорировали, в том числе — и присутствие в районе крушения МН17 ЗРК «Бук» ВСУ.