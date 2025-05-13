В МИД подчеркнули, что утверждения Австралии и Нидерландов об обратном абсолютно не соответствуют действительности, а настоящим и главным виновником трагедии является киевский режим. Причем Россия предоставила все доказательства этого, однако в ИКАО их проигнорировали, в том числе — и присутствие в районе крушения МН17 ЗРК «Бук» ВСУ.