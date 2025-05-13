Захарова назвала главу дипломатии ЕС Каллас «пакетчицей»

Ранее Каллас, общаясь с представителями СМИ в Копенгагене, заявила, что Евросоюз ведет работу над 17-м пакетом санкций и Совет ЕС по иностранным делам может утвердить его на ближайшей неделе. После этого ЕС приступит к работае над новым пакетом, пообещала она.