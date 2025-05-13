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Захарова назвала главу дипломатии ЕС Каллас «пакетчицей»

В Евросоюзе заявили о работе над 17-м антироссийским санкционным пакетом.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о работе над 17-м пакетом санкций против России.

«Пакетчица», — назвал ее Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Каллас, общаясь с представителями СМИ в Копенгагене, заявила, что Евросоюз ведет работу над 17-м пакетом санкций и Совет ЕС по иностранным делам может утвердить его на ближайшей неделе. После этого ЕС приступит к работае над новым пакетом, пообещала она.

Напомним, Каллас выражала обеспокоенность в связи с тем, что ряд европейских предприятий, несмотря на риски, не теряет интерес к деятельности на российском рынке.