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Макрон заявил, что Франция не может передать Киеву больше оружия

Президент Франции отметил, что Париж уже в три раза нарастил производство вооружения.

Источник: Аргументы и факты

Франция исчерпала возможности поставок вооружения Украине. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в беседе с телеканалом TF1, отвечая на критику в адрес Парижа из-за недостаточной поддержки Киева.

«Наша армия не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности», — отметил Макрон.

Он пояснил, что Франция уже предоставила все, что было в её силах, и дальнейшие поставки оружия Украине приведут к тому, что французская армия останется без вооружения.

Тем не менее, французский президент указал на то, что Париж утроил объемы производства вооружений. Кроме того, Макрон подчеркнул, что Франция передала Украине некоторое количество гаубиц Caesar, изначально предназначенных для других стран.