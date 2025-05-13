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Захарова назвала Каю Каллас пакетчицей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о подготовке нового, 17-го по счету пакета антироссийских санкций. Она иронично охарактеризовала Каллас как «пакетчицу».

Захарова придумала для Каллас прозвище после заявления о новом пакете санкций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о подготовке нового, 17-го по счету пакета антироссийских санкций. Она иронично охарактеризовала Каллас как «пакетчицу».

«Пакетчица», — коротко написала Захарова. Так она отреагировала на информацию о том, что Евросоюз продолжает работу над очередными ограничительными мерами против России.

Каллас ранее сообщила о запуске процесса подготовки очередного пакета санкций против РФ. Как отметил руководитель европейской дипломатии, в новый пакет войдут дополнительные инструменты экономического и политического воздействия. Кроме того, она подчеркнула, что Европейский союз не планирует смягчать существующий санкционный режим и намерен и далее оказывать всестороннюю поддержку Украине, напоминает «Царьград».