Захарова назвала Каю Каллас пакетчицей

Каллас ранее сообщила о запуске процесса подготовки очередного пакета санкций против РФ. Как отметил руководитель европейской дипломатии, в новый пакет войдут дополнительные инструменты экономического и политического воздействия. Кроме того, она подчеркнула, что Европейский союз не планирует смягчать существующий санкционный режим и намерен и далее оказывать всестороннюю поддержку Украине, напоминает «Царьград».