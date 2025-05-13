Путин собрал олигархов из-за двух главных театров страны

Президент Владимир Путин обсудил концепцию развития Мариинского и Большого театров.
Президент Владимир Путин раскрыл, какими видит Мариинский и Большой театры. Собрав 13 мая в Кремле топ-менеджеров крупнейших компаний, Путин говорил о культурной идентичности и творческом богатстве как основе для развития страны и ее единства. Собкор URA.RU убедился, что позицию президента сегодня открыто поддерживают олигархи, которые еще в 2023 году остерегались публичности, чтобы избежать санкций. От этих людей государство ждет поддержки в наполнении новыми смыслами главных театров страны.
Попечительские советы Мариинского и Большого театров одновременно президент Путин собрал впервые. В предыдущие годы он встречался лишь с меценатами петербургской Мариинки. Но на этот раз присоединились и те, кто помогает столичному Большому театру — с декабря 2023 года оба учреждения возглавляет Валерий Гергиев.
Валерий Гергиев сегодня впервые отчитался Владимиру Путину о развитии не только Мариинского, но и Большого театровФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Еще до революции 1917 года Мариинка и Большой входили в число Императорских театров России наряду с Александринским и Михайловским театрами в Санкт-Петербурге и Малым и Новым театрами в Москве. Но после стали самостоятельными. Гергиев давно мечтал об объединении двух главных театров страны и хотел вернуть объединенную дирекцию. Об этом он говорил еще в 1995-м с премьер-министром Виктором Черномырдиным. Но ни тогда, ни в 2010 году, когда Гергиев снова поднял тему, власти не поддержали его. Лишь в марте 2022 года, во время встречи с молодыми деятелями культуры, уже сам Путин сказал об этом.
Впрочем, пока до создания объединенной дирекции дело не дошло. Работу же Гергиева на посту директора Большого театра успели раскритиковать. Так, «Forbes» в феврале 2025 года писал, что в Большом перетрясли труппу и репертуар (приоритетным жанром стала опера, балет ушел на второй план, а за премьеры якобы были выданы старые постановки Мариинки), кроме того, трижды за 2024 год были повышены цены на билеты.
Даже колумбийской мафии не снилось, какие деньги зарабатывали на билетах в Большой театр спекулянты, заявил Валерий ГергиевФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Но зато, как сообщил сегодня сам Гергиев журналистам кремлевского пула, была решена одна из главных проблем многих лет, с которыми сталкивался Большой театр, — спекулянты. "Спекулянты, торговавшие билетами в Большой, забирали до половины дохода. В театре трудятся 1000 артистов, а спекулянтов — десятки, может быть.
Никакой колумбийской мафии не снится такой бизнес. Для репутации нашей страны это очень грязная беда", — заявил Гергиев.
Еще в 2012 году в интервью «Российской газете» Гергиев говорил, что Мариинский театр в 1990-е сильно недофинансировался — из бюджета приходило всего 20% от заявленной суммы. «В начале 2000-х ситуация начала качественно меняться. Не в последнюю очередь потому, что к руководству страной пришел молодой энергичный президент и правительство», — сказал тогда Гергиев, имея в виду период, когда Путин возглавил страну, а министрами кабмина стали давние друзья худрука Мариинки — Алесей Кудрин и Герман Греф (оба входят в попечительский совет театра).
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин назвал Большой театр достоянием России.
До начала СВО и введения против России и персонально против топ-менеджеров крупнейших компаний санкций в попсовет Мариинского театра входили миллиардеры Алишер Усманов, Владимир Евтушенков, Геннадий Тимченко, Михаил Прохоров, Вагит Алекперов, Виктор Вексельберг, Андрей Жарков и другие. Так, в 2015 году в заседании попсовета вместе с ними участвовало около 40 меценатов, представителей российских и зарубежных компаний. А в 2023-м — уже всего 13 топ-менеджеров, да и то все — из около государственных структур. Сокращение списка объясняли тем, что крупным бизнесменам участие в президентских мероприятиях и проектах грозит санкциями. Поэтому одни не хотели «светиться», другие — просто дистанцировались от России, начавшую СВО.
Банкир Петр Фрадков и глава Русала Олег Дерипаска сегодня вместе пришли на заседание попсоветов Большого и Мариинского театровФото: Роман Наумов © URA.RU.
Сегодня за большим столом в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля топ-менеджеров было заметно больше. Среди них в том числе те, кто как раз старался не «светиться» в 2023-м на президентских мероприятиях: Олег Дерипаска (Русал), Дмитрий Пумпянский (Группа «Синара»), Кирилл Дмитриев (РФПИ), Борис Листов (Россельхозбанк), Петр Фрадков (Промсвязьбанк) и другие. Тут же был — Роман Абрамович. "Многие компании, меценаты активно помогают двум этим театрам, их совместным проектам, — отметил Путин. -
Культурное достояние, духовная идентичность, творческое богатство — это мощная основа для развития страны, консолидации общества. Поддерживая самые разные проекты в сфере культуры, вы вносите большой вклад в укрепление единства нашего народа".
По словам Путина, уже началась подготовка к 250-летию Большого театра, который «входит в число особо ценных объектов нашего национального наследия, является достоянием народа России». «Большой и Мариинка — это два мощных символа России, без всякого преувеличения, это наша гордость, воплощение великой русской культуры и мировые центры музыкального искусства. И нам, безусловно, нужно четко видеть перспективы их развития», — подчеркнул президент.
Дмитрий Пумпянский включился в поддержку Мариинки и БольшогоФото: Роман Наумов © URA.RU.
Русские традиции, русская культура поможет вернуть гармонию в жизнь не только россиян, но и всех стран, уверен Гергиев. И этому поможет любовь к искусству — не только отечественному, но и мировому. «Когда артисты Большого театра и Мариинского театра посвящают сотни часов исполнения музыке Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, Римского-Корсакова, или когда эти же артисты посвящают сотни часов работе над произведением Моцарта, Верди, Пуччини или Вагнера, — это должно быть примером для политиков в огромном мировом пространстве. Мы не делим великих композиторов на наших и не наших, правильных и неправильных. Это — творческое самоубийство», — убежден Гергиев.
Попечительский совет позволяет объединить возможности власти, бизнеса и театров в продвижении государственных интересов, национальных ценностей, патриотизма, отметила в разговоре с URA.RU эксперт Центра прикладных исследований и программ, политтехнолог Алена Август. "Деньги меценатов дают театру больше свободы в поиске творческих решений. Это важно, так как в театры у нас ходит всего около четырех процентов населения страны, — объяснила Август. — Но попсовет театра — это не только денежные вопросы. Это понимание, куда движется театр, как развивается его стратегия.
Любой спектакль, любой балет — это не просто танец, не просто постановка, это — определенные смыслы. И попсовет как раз обсуждает, какие смыслы несет в себе театр, какую воспитательную, просветительскую функцию он выполняет в данный момент".
Вложения в культуру — это защита национальных интересов страны, объясняют экспертыФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Профессор Российского экономического университета (РЭУ) им. Г. В. Плеханова Дмитрий Нечаев называет Мариинку и Большой политическими символами России, помимо того, что это — центры высокого искусства. "Власть приравнивает гуманитарное направление в своей работе к стратегическому. Поэтому месседж Путина для олигархов состоит в том, что, если они хотят считаться элитой страны, они должны вкладываться в достижение общего блага, следовать общим смыслам, а не ограничиваться только уплатой налогов, — полагает политолог. — В культуру нужны серьезные вложения.
Поэтому Путин пытается встряхнуть бизнес-элиту, создать некий прецедент для того, чтобы элита, которая претендует на это звание, сделала нечто большее для сохранения традиций и культурных ценностей страны и поддержки высокого искусства".
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Для крупного бизнеса поддержка Мариинки — это не желание «засветиться» и получить какую-то сиюминутную выгоду, а «дань уважения государственной традиции, истории народа и народу в целом», считает экс-советник президента РФ, политолог Сергей Станкевич. «К такого рода демонстрации своего уважения прибегают те, кто готов работать в России десятилетиями и поколениями, кто делает долгосрочную ставку на Россию, а не действует сугубо конъюнктурно. Поэтому люди, которые входят в попечительский совет, будут иметь определенную дополнительную весомость при решении своих чисто коммерческих проектов — власть это ценит», — объяснил эксперт.