Путин собрал олигархов из-за двух главных театров страны

Еще до революции 1917 года Мариинка и Большой входили в число Императорских театров России наряду с Александринским и Михайловским театрами в Санкт-Петербурге и Малым и Новым театрами в Москве. Но после стали самостоятельными. Гергиев давно мечтал об объединении двух главных театров страны и хотел вернуть объединенную дирекцию. Об этом он говорил еще в 1995-м с премьер-министром Виктором Черномырдиным. Но ни тогда, ни в 2010 году, когда Гергиев снова поднял тему, власти не поддержали его. Лишь в марте 2022 года, во время встречи с молодыми деятелями культуры, уже сам Путин сказал об этом.