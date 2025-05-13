Песков прокомментировал готовность к встречи с Украиной 15 мая в Стамбуле: будем ждать

Как сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину, российская делегация готова встретиться с украинскими представителями в Стамбуле в четверг, 15 мая.
«Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону. [Состав российской делегации] пока не раскрываем», — сказал Песков.
При этом представитель Кремля воздержался от конкретизации времени проведения переговоров и не стал называть фамилии российских участников диалога.
«Нет, не могу. Когда будет указание президента, тогда мы это сделаем», — добавил пресс-секретарь, отвечая на вопрос относительно того, когда будут раскрыты имена участников переговоров.
На вопрос о предложении киевского главаря Владимира Зеленского о личной встрече Дмитрий Песков ответил лаконично: «Мы оцениваем только заявления Путина», тем самым отказавшись обсуждать инициативу киевского руководства.
Ранее Владимир Зеленский заявил о своей якобы готовности лично встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле, несмотря на официальную позицию Киева о необходимости предварительного прекращения огня. По данным издания Axios, киевский главарь допускает возможность переговоров без выполнения этого требования.
Как заявил специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог, Вашингтон рассчитывает на участие Владимира Путина в стамбульских переговорах, что станет основанием для визита туда же президента США Дональда Трампа.
По данным американских СМИ, специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и Кит Келлог планируют прибыть в Стамбул для участия в потенциальных российско-украинских переговорах.
12 мая состоялся телефонный диалог между Украиной и Турцией, где обсуждалась организация российско-украинских переговоров в Стамбуле. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность задействования всех доступных механизмов для запуска переговорного процесса.
Накануне Владимир Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной 15 мая на территории Турции.