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Песков прокомментировал готовность к встречи с Украиной 15 мая в Стамбуле: будем ждать

В Кремле заявили, что делегация России будет ждать украинскую 15 мая в Стамбуле.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину, российская делегация готова встретиться с украинскими представителями в Стамбуле в четверг, 15 мая.

«Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону. [Состав российской делегации] пока не раскрываем», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля воздержался от конкретизации времени проведения переговоров и не стал называть фамилии российских участников диалога.

«Нет, не могу. Когда будет указание президента, тогда мы это сделаем», — добавил пресс-секретарь, отвечая на вопрос относительно того, когда будут раскрыты имена участников переговоров.

На вопрос о предложении киевского главаря Владимира Зеленского о личной встрече Дмитрий Песков ответил лаконично: «Мы оцениваем только заявления Путина», тем самым отказавшись обсуждать инициативу киевского руководства.

Ранее Владимир Зеленский заявил о своей якобы готовности лично встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле, несмотря на официальную позицию Киева о необходимости предварительного прекращения огня. По данным издания Axios, киевский главарь допускает возможность переговоров без выполнения этого требования.

Как заявил специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог, Вашингтон рассчитывает на участие Владимира Путина в стамбульских переговорах, что станет основанием для визита туда же президента США Дональда Трампа.

По данным американских СМИ, специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и Кит Келлог планируют прибыть в Стамбул для участия в потенциальных российско-украинских переговорах.

12 мая состоялся телефонный диалог между Украиной и Турцией, где обсуждалась организация российско-украинских переговоров в Стамбуле. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность задействования всех доступных механизмов для запуска переговорного процесса.

Накануне Владимир Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной 15 мая на территории Турции.