Орбан заявил, что спецслужбы Украины начали операцию против Венгрии

Киевские спецслужбы начали операцию против Будапешта, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
По его словам, украинская сторона пытается помешать проведению в Венгрии референдума, который касается вступления Украины в ЕС.
Орбан отметил, что оппозиция в Венгрии под руководством спецслужб Украины попыталась дискредитировать венгерские ВС.
«Против Венгрии была предпринята беспрецедентная атака спецслужб. Украина предприняла скоординированную клеветническую акцию против Венгрии, чтобы заблокировать нашу инициативу по голосованию по вопросу о членстве в ЕС», — заявил Орбан.
Заявление прозвучало в ходе его обращения к жителям Венгрии, которое транслировало телевидение.
Орбан подчеркнул, что провёл заседание Совета обороны страны. Он добавил, что референдум состоится.
Ранее Орбан заявил, что Будапешт не поддерживает вступление Украины в ЕС.