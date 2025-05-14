Орбан заявил, что спецслужбы Украины начали операцию против Венгрии

«Против Венгрии была предпринята беспрецедентная атака спецслужб. Украина предприняла скоординированную клеветническую акцию против Венгрии, чтобы заблокировать нашу инициативу по голосованию по вопросу о членстве в ЕС», — заявил Орбан.