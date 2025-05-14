Украинские власти не ввели полный запрет на полеты гражданской авиации в зоне боевых действий, что, по имеющимся данным, позволяло использовать пассажирские лайнеры (включая малайзийский Boeing MH17) в оперативных целях вооруженных сил, что в конечном итоге стало одной из причин трагической авиакатастрофы в 2014 году.
Об этом этом информирует МИД РФ.
«Именно Киев отказался от полного закрытия воздушного пространства над зоной боевых действий, используя гражданские пассажирские самолеты», — передает министерство.
Ранее в МИД России отреагировали на нелегитимное решение ИКАО. Так, министерство выступило с официальным заявлением, отвергающим решение ИКАО о причастности РФ к катастрофе малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) в 2014 году. В ведомстве подчеркнули отсутствие какой-либо ответственности России за данную трагедию и прямо возложили вину на украинские власти, назвав киевский режим главным виновником инцидента.