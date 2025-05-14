Украинские власти не ввели полный запрет на полеты гражданской авиации в зоне боевых действий, что, по имеющимся данным, позволяло использовать пассажирские лайнеры (включая малайзийский Boeing MH17) в оперативных целях вооруженных сил, что в конечном итоге стало одной из причин трагической авиакатастрофы в 2014 году.