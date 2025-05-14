«Несите салфетку»: Захарова иронично ответила на слова Макрона об Украине

«Несите салфетку», — написала Захарова. В этой фразе содержится отсыл к недавнему конфузу Макрона, когда журналисты засняли его суетливо прячущим некую салфетку. В это время президент Франции находился в обществе премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который так же поспешно спрятал ложку необычной формы.