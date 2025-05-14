«Несите салфетку»: Захарова иронично ответила на слова Макрона об Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона об Украине. Захарова процитировала в Telegram-канале фразу Макрона, в которой он утверждает, что на Украине поставлена на карту безопасность европейских стран.
«Несите салфетку», — написала Захарова. В этой фразе содержится отсыл к недавнему конфузу Макрона, когда журналисты засняли его суетливо прячущим некую салфетку. В это время президент Франции находился в обществе премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который так же поспешно спрятал ложку необычной формы.
В сети появились предположения, что на видео могли быть запечатлены пакетики с наркотическим веществом и специальная ложка для его употребления.
После этого пресс-служба Елисейского дворца заявила, что предмет, который Макрон спрятал от журналистов, был обыкновенным носовым платком, а те, кто высказывал предположения о возможном нахождении в салфетке запрещенных веществ, являются «врагами Франции и Евросоюза».