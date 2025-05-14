Захарова высмеяла заявление Макрона о безопасности Украины

Ранее информационное агентство Associated Press представило видеозапись, сделанную в купе поезда, в котором канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск следовали 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой «коалиции желающих». На опубликованных кадрах видно, что на столе перед Макроном расположен белый предмет, напоминающий сверток или скомканный лист бумаги, а напротив Фридриха Мерца — объект, схожий с ложкой или палочкой. После того как они заметили присутствие камер, лидеры попытались убрать эти предметы с поля зрения. Пользователи социальной сети X выдвинули предположение, что речь может идти о кокаине и ложке для его потребления.