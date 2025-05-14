Захарова высмеяла заявление Макрона о безопасности Украины

Захарова предложила принести салфетку после заявления Макрона.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации на Украине. Дипломат оставила ироничную запись в ответ на слова французского лидера.
«Макарон: “В Украине на карту поставлена наша безопасность”. Несите салфетку», — написала Захарова в своем telegram-канале (орфография сохранена).
Ранее информационное агентство Associated Press представило видеозапись, сделанную в купе поезда, в котором канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск следовали 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой «коалиции желающих». На опубликованных кадрах видно, что на столе перед Макроном расположен белый предмет, напоминающий сверток или скомканный лист бумаги, а напротив Фридриха Мерца — объект, схожий с ложкой или палочкой. После того как они заметили присутствие камер, лидеры попытались убрать эти предметы с поля зрения. Пользователи социальной сети X выдвинули предположение, что речь может идти о кокаине и ложке для его потребления.