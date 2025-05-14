Мерц пригласил Трампа в ФРГ посетить родной регион предков президента

«Я пригласил его [Трампа] приехать в Германию и посетить нас в его родном городе Бад-Дюркхайм. И я поеду туда вместе с ним», — заявил Мерц на мероприятии ХДС в Берлине. Его слова приводит агентство DPA. В то же время канцлер ФРГ подтвердил, что «вскоре» посетит Трампа в Вашингтоне. Там он обсудит с президентом США вопросы, связанные с НАТО, а также нынешнюю ситуацию на Украине.