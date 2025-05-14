Мерц пригласил Трампа в ФРГ посетить родной регион предков президента

БЕРЛИН, 14 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил президента США Дональда Трампа посетить Германию, город Бад-Дюркхайм (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), откуда родом предки американского лидера.
«Я пригласил его [Трампа] приехать в Германию и посетить нас в его родном городе Бад-Дюркхайм. И я поеду туда вместе с ним», — заявил Мерц на мероприятии ХДС в Берлине. Его слова приводит агентство DPA. В то же время канцлер ФРГ подтвердил, что «вскоре» посетит Трампа в Вашингтоне. Там он обсудит с президентом США вопросы, связанные с НАТО, а также нынешнюю ситуацию на Украине.
Предки Трампа родом из небольшого винодельческого города Кальштадт на винном пути в земле Рейнланд-Пфальц, который относится к району Бад-Дюркхайм. Оттуда бабушка и дедушка Трампа эмигрировали в Нью-Йорк. Мерц знает этот район, поскольку в 1970-х годах он проходил военную службу в Пфальце.