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Макрон не увидел законного основания для конфискации российских активов

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что к настоящему моменту для конфискации замороженных российских активов нет правовой основы.

Источник: AP 2024

«Сегодня у нас нет правовых рамок», — сказал президент TF1.

Ранее сообщалось, что Франция планирует использовать доходы от замороженных российских активов для обслуживания самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые были переданы Украине.