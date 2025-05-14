Макрон не увидел законного основания для конфискации российских активов

«Сегодня у нас нет правовых рамок», — сказал президент TF1.
Ранее сообщалось, что Франция планирует использовать доходы от замороженных российских активов для обслуживания самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые были переданы Украине.
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что к настоящему моменту для конфискации замороженных российских активов нет правовой основы.
«Сегодня у нас нет правовых рамок», — сказал президент TF1.
Ранее сообщалось, что Франция планирует использовать доходы от замороженных российских активов для обслуживания самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые были переданы Украине.