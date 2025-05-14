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Политолог Марков допустил присутствие Путина в Стамбуле без хамства Зеленского

Марков считает, что Путин может полететь в Стамбул без хамства Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Политолог Сергей Марков в Telegram-канале сообщил о потенциальной возможности визита президента РФ Владимира Путина в Турцию для участия в переговорах по украинскому вопросу, отметив, что такая поездка может состояться при выполнении определенных условий.

Марков предположил, что Владимир Путин может согласиться на переговоры в Стамбуле при условии получения гарантий от американского главы Дональда Трампа о предотвращении срыва встречи из-за некорректного поведения киевского главаря Владимира Зеленского.

При этом Кремль также заинтересован в предварительном согласовании с Трампом возможного формата и содержания предстоящих переговоров. Российская сторона рассчитывает, что Трамп возьмет на себя роль модератора, способного направить разговор в продуктивное русло.

Ранее Марков в беседе с KP.RU назвал три условия для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле 15 мая.