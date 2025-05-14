Политолог Марков допустил присутствие Путина в Стамбуле без хамства Зеленского

Политолог Сергей Марков в Telegram-канале сообщил о потенциальной возможности визита президента РФ Владимира Путина в Турцию для участия в переговорах по украинскому вопросу, отметив, что такая поездка может состояться при выполнении определенных условий.
Марков предположил, что Владимир Путин может согласиться на переговоры в Стамбуле при условии получения гарантий от американского главы Дональда Трампа о предотвращении срыва встречи из-за некорректного поведения киевского главаря Владимира Зеленского.
При этом Кремль также заинтересован в предварительном согласовании с Трампом возможного формата и содержания предстоящих переговоров. Российская сторона рассчитывает, что Трамп возьмет на себя роль модератора, способного направить разговор в продуктивное русло.
Ранее Марков в беседе с KP.RU назвал три условия для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле 15 мая.