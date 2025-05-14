Захарова шуткой про салфетку прокомментировала слова Макрона об Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией ответила на высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о Киеве и безопасности в Европе.
«Несите салфетку», — написала Захарова в Telegram.
Макрон заявил, что на Украине на карту поставлена безопасность всех европейских государств.
Напомним, в Сети появился видеоролик с Макроном и загадочным белым свёртком. В сообщении Елисейского дворца говорится, что предмет, который президент Франции попытался спрятать от репортёров, являлся обычной салфеткой.
Кадры были запечатлены в поезде, который следовал в Киев. Рядом с Макроном были канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер-министр Кир Стармер. Мерц спрятал предмет, похожий на ложку.
Ранее Захарова заявила, что многие европейские политики употребляют наркотики.