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Захарова шуткой про салфетку прокомментировала слова Макрона об Украине

Макрон заявил, что на Украине на карту поставлена безопасность всех европейских государств.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией ответила на высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о Киеве и безопасности в Европе.

«Несите салфетку», — написала Захарова в Telegram.

Макрон заявил, что на Украине на карту поставлена безопасность всех европейских государств.

Напомним, в Сети появился видеоролик с Макроном и загадочным белым свёртком. В сообщении Елисейского дворца говорится, что предмет, который президент Франции попытался спрятать от репортёров, являлся обычной салфеткой.

Кадры были запечатлены в поезде, который следовал в Киев. Рядом с Макроном были канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер-министр Кир Стармер. Мерц спрятал предмет, похожий на ложку.

Ранее Захарова заявила, что многие европейские политики употребляют наркотики.