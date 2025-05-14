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В Пентагоне допустили прямой конфликт США и РФ при эскалации украинского кризиса

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Пентагон считает возможным прямое противостояние США и России в случае эскалации украинского кризиса. Об этом говорится в письменном заявлении главы Северного командования Вооруженных сил США генерала Грегори Гийо, подготовленном к слушаниям в комитете по вооруженным силам Сената Конгресса США.

Источник: AP 2024

По оценке генерала, занимающего также пост главы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, «вероятность прямого конфликта между США с одним из их ключевых соперников возрастает». Согласно изложенной им версии, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран «стремятся избежать вооруженного конфликта» с США, убежденность этих стран в «упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов Соединенным Штатам на международной арене и повышает риск просчета».

Как утверждал Гийо, в украинском кризисе «остаются возможными пути, при которых эскалация конфликта приведет к прямому военному столкновению с Соединенными Штатами». В то же время ситуация на Ближнем Востоке грозит, по версии главы Северного командования ВС США, «прямым военным конфликтом с Ираном и его прокси-силами».

Напряженность вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море, по утверждению Гийо, также несет «постоянную угрозу эскалации в военный конфликт между Китаем и США». При этом, по его оценке, ситуация на Корейском полуострове грозит «возобновлением конфликта».