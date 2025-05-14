Путин раскритиковал подмену кубанского вина импортным

Путин едва сдержался, высказываясь о подмене вина.
«У нас в области виноделия танкерами привозили виноматериалы и разливали условно как кубанское вино. Какое … кубанское вино?!» — возмутился президент, слова которого передает ТАСС. Он также отметил, что контрафакт в настоящее время приобретает «сложные формы».
Ранее на этой же встрече Путин поднимал вопросы защиты национальных интересов и критиковал действия западных политиков и брендов, покинувших российский рынок. Президент подчеркнул, что решения по возвращению иностранных компаний будут приниматься с учетом их поведения во время ухода и в интересах страны.