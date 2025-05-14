Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин раскритиковал подмену кубанского вина импортным

Президент России Владимир Путин выразил недовольство прежней практикой, при которой на Кубани производили вино из импортного сусла, представляя его как продукцию российского происхождения. Об этом глава государства высказался на встрече с членами «Деловой России».

Источник: Пресс-служба Президента России

Путин едва сдержался, высказываясь о подмене вина.

«У нас в области виноделия танкерами привозили виноматериалы и разливали условно как кубанское вино. Какое … кубанское вино?!» — возмутился президент, слова которого передает ТАСС. Он также отметил, что контрафакт в настоящее время приобретает «сложные формы».

Ранее на этой же встрече Путин поднимал вопросы защиты национальных интересов и критиковал действия западных политиков и брендов, покинувших российский рынок. Президент подчеркнул, что решения по возвращению иностранных компаний будут приниматься с учетом их поведения во время ухода и в интересах страны.