Путин раскритиковал подмену кубанского вина импортным

Ранее на этой же встрече Путин поднимал вопросы защиты национальных интересов и критиковал действия западных политиков и брендов, покинувших российский рынок. Президент подчеркнул, что решения по возвращению иностранных компаний будут приниматься с учетом их поведения во время ухода и в интересах страны.